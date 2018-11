Fabiani, serve legge speciale zone sisma

"Come sindaco di Montegallo l'avevo già chiesta ed ora riaffermo con forza la necessità di una legge speciale per le zone terremotate". Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il neo presidente della Provincia di Ascoli Piceno Sergio Fabiani, inquadrando questo obiettivo fra le priorità del suo mandato. "Lo era già prima - ha ricordato - ma ora, anche alla luce della legge per Genova e Ischia, è ancora più determinante avere norme ad hoc per i territori colpiti dal sisma del 2016". Con il 91% di case inagibili, Montegallo è il paese più colpito dal terremoto dopo Arquata. "Hanno stabilito il condono tombale per Ischia - ha detto ancora Fabiani - qui da noi invece non riusciamo a far sanare abusi di pochi centimetri; hanno assunto 500 persone in più per Genova e noi qui non sappiamo se potremo contare sui 700 tecnici a fine contratto. Così non può assolutamente essere".

Fabiani ha annunciato che terrà consigli provinciali itineranti e che ogni tre mesi incontrerà i sindaci del territorio.