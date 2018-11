Pd,Gostoli in corsa,Lodolini con Petrini

Il segretario del Pd provinciale di Pesaro Urbino Giovanni Gostoli scoglie la riserva e accetta di candidarsi a segretario regionale, come gli avevano chiesto gli altri segretari provinciali in una riunione con il presidente della Regione Ceriscioli. Gostoli ha sciolto la riserva e dato la sua disponibilità durante l'assemblea provinciale del Pd. In un post su Fb parla di "una nuova fase del Partito Democratico Marche" con i congressi provinciali "in gran parte svolti all'insegna dell'unità. Bisogna fare squadra per fare il Pd.

Unità significa discutere in profondità in modo aperto e franco". Ma un'altra ala ha ormai lanciato la candidatura dell'ex parlamentare ed ex assessore regionale Paolo Petrini. Lo sostengono vari sindaci, tra cui Valeria Mancinelli (Ancona), Romano Carancini (Macerata). In campo per lui anche l'ex deputato Emanuele Lodolini. Intanto i sostenitori di Zingaretti raccolgono firme per Loredana Pistelli. Faranno il punto nel fine settimana. Il 5 novembre la scadenza per le candidature.