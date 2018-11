F.Merloni,città sostenibili e resilienti

Anche in caso di catastrofi umane o naturali, le città non devono cessare di essere un luogo di vita, di servizi, di opportunità. Per questo, la resilienza è stata scelta come tema centrale della Giornata mondiale delle Città, insieme alla sostenibilità. "La creatività è soprattutto una forza trainante per anticipare, stimolare e facilitare il cambiamento e adattamento nelle città e per trasformare le sfide in opportunità nella costruzione della città di Domani". Lo ha detto Francesca Merloni, ambasciatrice di buona volontà delle Città Creative Unesco, portando a Parigi l'esperienza di Fabriano, che si prepara a ospitare l'annual meeting 2019 delle Città Creative. "Le città creative si stanno muovendo verso il settore creativo per anticipare o affrontare le sfide postindustriali, transizioni post-disastro o post-conflitto - ha aggiunto - e per stimolare la rigenerazione e il cambiamento urbano".