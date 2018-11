Bimbo ferito da fucile caccia, sciolta prognosi vita, sei mesi per quella funzionale

(ANSA) - ANCONA, 31 OTT - E' stata sciolta la prognosi per la vita per il bambino di 9 anni ferito da una rosa di pallini durante un incidente di caccia in un capanno da appostamento nelle campagne di Osimo. Ma ci si riserva per la prognosi funzionale a sei mesi. Lo riferisce un bollettino dell'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. Il bambino è stato trasferito dalla Rianimazione pediatrica alla Chirurgia i pediatrica all'ospedale Salesi di Ancona. Lo riferisce una nota dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona.. Il bambino era nel capanno con il padre e tre amici dell'uomo: il colpo è partito per errore dal fucile di un 50enne, che però la famiglia per ora non intende denunciare. Intanto i carabinieri, su disposizione della Procura di Ancona, stanno raccogliendo elementi e testimonianze.

Data ultima modifica 31 ottobre 2018 ore 19:35