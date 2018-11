Maltempo, circolare prefetto a sindaci

(ANSA) - ANCONA, 30 OTT - Il prefetto di Ancona Antonio D'Acunto in considerazione della situazione di criticità per rischio meteo, idraulico e idrogeologico che sta interessando ampia parte del territorio nazionale, ha invitato i sindaci a valutare l'opportunità di aprire i Coc (Centro Operativo Comunale), e ad informare la popolazione sulle possibili situazioni di rischio. Nel capoluogo tra ieri e oggi sono state ore di super lavoro per i tecnici e gli operai del Comune e per la polizia municipale. Un grande albero in via Montenero, nei pressi dell'ex Umberto primo, è crollato all'alba danneggiando un'auto in sosta e provocando danni a vetrate di due palazzi vicini. L'assessore alla Protezione civile Stefano Foresi ha seguito direttamente le situazioni critiche. Altri alberi sono caduti durante la notte per via delle forti raffiche di vento in altre località, bloccando stare che poi sono state riaperte nelle frazioni ma anche in centro. Oltre 150 le chiamate al comando della municipale. Venti gli interventi dei Vvf in corso.