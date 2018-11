Sindaci ex CM Camerino non si candidano

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 29 OTT - I sindaci dei Comuni facenti parte del territorio della ex Comunità montana di Camerino, di comune accordo, hanno deciso di non candidare nessun rappresentante per le imminenti elezioni del rinnovo del consiglio provinciale, in programma per il prossimo 31 ottobre.

Una decisione "ponderata e condivisa", si legge in una nota, "certi però che il terremoto, la ricostruzione e la ripartenza delle comunità colpite restino l'argomento principale dal quale non sarà distolta l'attenzione del presidente della Provincia e di tutti i consiglieri che saranno eletti a tutela del territorio maceratese".