Truffe anziani, 5 arresti Cc

(ANSA) - OSIMO (ANCONA), 25 OTT - I carabinieri del Norm di Osimo (Ancona) hanno arrestato cinque persone, sgominando una banda dedita ai furti in abitazione a danno di persone anziane e sole. Si tratta di quattro donne e un uomo, italiani di etnia sinti che abitano ad Alba Adriatica, Colonnella, Martinsicuro in provincia di Teramo, accusati di furto aggravato in concorso commesso con mezzo fraudolente in danno di anziani. Di solito l'uomo e una donna si presentavano in casa chiedendo informazioni su appartamenti, altre due si intrufolavano in casa facendo razzia di oro e denaro contante, la quarta faceva da 'palo' in macchina. Sono stati bloccati in auto dopo un colpo ad Ancona e trovati in possesso di monili in oro e 4.000 euro in contanti. A bordo anche cappelli, guanti, dieci paia di occhiali, varie parrucche, attrezzi da scasso, torce e altri monili.



Data ultima modifica 25 ottobre 2018 ore 15:09