Gabicce primo municipio sede in legno

(ANSA) - GABICCE MARE (PESARO URBINO), 24 OTT - A Gabicce Mare, Comune turistico marchigiano di 5.800 abitanti, è stata completata la realizzazione del primo Municipio italiano edificato interamente in legno. Un volume di circa 1.300 mq di tre piani più un interrato e un lastrico solare a pannelli solari, primo esempio in Italia di edilizia pubblica all'avanguardia per efficientamento energetico e adeguamento sismico. Dopo il terremoto del Centro Italia del 2016, l'amministrazione guidata dal sindaco Domenico Pascuzzi (Pd) ha fatto uno scelta netta per lo sviluppo sostenibile. Verificata la vulnerabilità sismica della vecchia sede comunale, piuttosto che intervenire con un piano di adeguamento, ha optato per la realizzazione ex novo della struttura, concepita in linea con i più elevati standard costruttivi. Grazie alla tecnologia "platform frame", che assicura coibentazione e resistenza agli eventi sismici, il nuovo Comune è stato costruito in classe IV: avrà anche funzione strategica in caso di eventi calamitosi.