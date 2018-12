Bimbo di 5 anni cade da balcone

(ANSA) - ACQUAVIVA PICENA (ASCOLI PICENO), 22 OTT - Ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona un bambino di cinque anni, caduto stamane dal balcone al primo piano di una casa ad Acquaviva Picena. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi, grazie anche ai pochi metri di altezza dai quali è precipitato. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe sporto per salutare la madre che era in strada e ha perso l'equilibrio. In ambulanza è stato prima trasferito a San Benedetto del Tronto, dove lo attendeva l'eliambulanza partita poi in direzione Ancona.