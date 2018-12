Tir urta guardrail e rompe serbatoio

Un autoarticolato urta il guardrail, rompendo il serbatoio del mezzo carico di circa 600 litri di gasolio. E' accaduto in via Conca in zona Torrette di Ancona davanti agli Ospedali Riuniti. I vigili del fuoco sono intervenuti per tamponare la perdita di carburante e prestare assistenza nel corso del suo travaso. Sul posto anche la polizia municipale: la corsia lato ospedale è stata parzialmente chiusa alla traffico dei veicoli defluiti, a doppio senso di circolazione, sulle altre due corsie durante le operazioni di messa in sicurezza della strada.