Vescovo, riapre cattedrale S.Benedetto

"Finalmente riapriamo la nostra cattedrale". Così il vescovo di San Benedetto del Tronto Carlo Bresciani salutato la riapertura della cattedrale della Madonna della Marina, in programma domani alle 16 con una celebrazione solenne. Danneggiata dal terremoto del 2016, era stata chiusa, poi in parte riaperta dopo opere di messa in sicurezza. Ora è stata completamente ristrutturata con con fondi del Governo e l'integrazione della Diocesi, per un ammontare complessivo di circa 400 mila euro. "Sono molto contento che la Diocesi possa tornare a disporre della cattedrale con pienezza. Benché in fretta - dice il vescovo - le opere sono state fatte molto bene; da domani potremo tornare a celebrare messa e la comunità tornerà a ritrovarsi nella sua chiesa madre". Mons. Bresciani ha ringraziato tutti coloro hanno collaborato alle varie opere, sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi.