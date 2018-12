Brucia rifiuti a terra,denunciato da Ccf

I carabinieri forestali delle Stazioni di Arcevia e Sassoferrato sono intervenuti, su segnalazione di un cittadino, in località San Giovanni Battista del Comune di Arcevia, dove hanno rinvenuto in un terreno privato un cumulo di rifiuti abbandonati, per un volume di circa 10 metri cubi, composti da mobili, porte, tubi in plastica ed altro materiale edile e vegetale. A poca distanza, un'area di circa 20 metri quadrati dove era ancora in corso un rogo di rifiuti dello stesso tipo. Individuato il responsabile, il marito della proprietaria del terreno, il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per combustione illecita di rifiuti a terra e gestione illecita di rifiuti. Sequestrato il cumulo e l'area interessata dall'abbruciamento illecito. Dagli accertamenti dei militari risulta che la condotta sia reiterata. e che il responsabile nei giorni precedenti si sia disfatto nello stesso modo illecito di altri rifiuti dello stesso tipo.