Marche, progetto test motori elettrici

Oltre 6,1 milioni di euro d'investimento per progettare e realizzare prototipi di banchi di prova innovativi per mezzi con motori elettrici o ibridi, e strumenti di gestione della qualità di produzione e collaudo coerenti con l'industria 4.0. E' il cuore del progetto di Aea srl (Gruppo Loccioni) cofinanziato da Mise (2,4 milioni di euro) e Regione Marche (183 mila euro) in un "accordo per l'innovazione". L'azienda con sede ad Angeli di Rosora impiega all'80% personale proveniente da scuole e università delle Marche e prevede il 10% di incremento di occupati, oltre 40 unità. "Le Marche - ha detto l'assessora regionale alle Attività produttive Manuela Bora affiancata nella presentazione da Gino Romiti, responsabile innovazione di Loccioni - sostengono la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale con l'integrazione tra mondo scientifico e produttivo". Il Por Fesr riserva a tali tematiche il 34% della dotazione: in un anno sono tre i progetti presentati al Mise dalla Regione per un centinaio di euro.