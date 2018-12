In auto con mezzo kg hascisc, arrestato

Viaggiava in auto insieme ad altre due persone nel centro di Osimo un cittadino russo di 24 anni trovato in possesso di dieci panetti di hascisc da 50 grammi ciascuno e altre nove dosi di hascisc, marijuana e cocaina. E' una delle operazione condotte dai carabinieri di Comando provinciale, guidati dal col. Cristian Carrozza, nell'ambito di controlli straordinari compiuti l'11 e e 12 ottobre scorsi nell'Anconetano. Sono stati controllati 562 mezzi, 860 persone e sono state elevate 50 contravvenzioni al codice della strada.

Due gli arresti per droga e sei denunce a piede libero: cinque persone sono state invece segnalate per uso personale di stupefacenti. Tra gennaio e settembre i carabinieri hanno arrestato 103 persone e denunciato altre 290 mentre 188 sono state le segnalazioni alla prefettura per uso personale. Per guida sotto effetto di droga denunciate 33 persone. In nove mesi i militari hanno sequestrato quasi due kg di cocaina, 61 grammi di eroina, 4,7 kg di marijuana e 23,7 kg di hascisc.