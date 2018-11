Cc Camerino smantellano giro di droga

Tre ordinanze di custodia cautelare (arresti domiciliari) disposte dal gip, una denuncia a piede libero, quattro perquisizioni personali e domiciliari. E' il risultato dell'operazione "Diadema" dei carabinieri di Camerino che hanno smantellato un giro di spaccio di stupefacenti tra Camerino, Matelica e Fiuminata. Accertate 600 cessioni di droga dal marzo 2017 per un totale di un chilogrammo di cocaina, con un giro di affari da 70 mila euro. A Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire i canali di approvvigionamento dei tre, che avevano un vasto giro di clienti. Uno degli arrestati è stato trovato in possesso anche di oltre 60 grammi di marijuana e del materiale per confezionare le dosi.