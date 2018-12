Falso permesso parcheggio disabili

Utilizzava una copia del permesso invalidi della madre per parcheggiare liberamente negli stalli a pagamento, finché non è incappato nei controlli della polizia locale. Nei guai un falconarese di 65 anni, scoperto grazie alla segnalazione di un ausiliario della sosta che aveva notato l'auto parcheggiata in via XX Settembre.

A una prima verifica il permesso invalidi esposto sul cruscotto presentava anomalie. Per questo l'ausiliario ha richiesto l'intervento degli agenti della polizia locale, che hanno accertato che il permesso esposto una copia a colori del permesso reale. Il permesso originale era esposto in un altro veicolo effettivamente a disposizione dell'avente titolo in luogo diverso, mentre quello contraffatto si trovava esposto sull'auto utilizzata dal figlio. L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per uso di autorizzazione amministrativa falsa. Il documento 'taroccato' è stato sequestrato.