Italus ha 1.230 anni, si trova in Calabria ed è l’albero più vecchio d’Europa. FOTO

La gestione di Italus è molto impegnativa, trasformarlo in una star sarebbe rischioso per l'albero stesso. "Noi abbiamo il dovere come istituzione di far conoscere il valore scientifico di questo albero - dice Pizzuti - . Rispetto al turismo, però, dobbiamo porci dei problemi, dobbiamo garantire la conservazione dell'albero anche per le future generazioni"