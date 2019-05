I ricercatori del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'università degli Studi di Padova hanno presentato oggi uno studio preliminare da cui emerge che in Italia si spiaggiano in media 150-160 cetacei l'anno. Particolarmente sensibili proprio specie come il capodoglio: negli ultimi dieci anni nel 33 per cento degli spiaggiamenti di questi cetacei sono stati ritrovati con frammenti di plastica nello stomaco e nel 4 per cento dei casi avvolti dai resti di reti abbandonate