La Giornata Nazionale degli Alberi è stata istituita con la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 con lo scopo di promuovere e valorizzare l'importanza degli alberi per l'uomo e per l'ambiente.

Una Legge dedicata agli Alberi

Nello specifico, l'intento della Legge n.10 è quello di "perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani". Ed è sempre la Legge n.10 a specificare che in occasione di tale giornata il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) realizzerà presso le scuole del Paese "iniziative volte alla promozione dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree, l'educazione civica e ambientale sulla legislazione vigente", con lo scopo di promuovere comportamenti sostenibili.

Alcune iniziative di quest’anno

Torino dedicherà la giornata del 21 novembre alla quinta edizione degli Stati Generali del Verde Pubblico organizzati in collaborazione con il MATTM. L'intero convegno ruoterà attorno al tema della "Centralità dei servizi ecosistemici nella pianificazione e realizzazione delle Infrastrutture Verdi in città" e si terrà presso il Centro Congressi Environment Park. Ma la città della Mole farà anche di più, perché l’intera settimana sarà dedicata a eventi coordinati e promossi dal Servizio Verde Pubblico: abbonderano gli interventi di esperti del settore green e saranno molte le iniziative rivolte ai cittadini per celebrare gli alberi e il loro fondamentale contributo alla nostra esistenza.

Sono tante anche le giornate che il Comune di Padova ha scelto di dedicare all’evento: fino all’8 dicembre si terranno infatti una serie di iniziative sul tema verde dedicate a bambini, adulti, esperti di botanica, appassionati di verde e giardinaggio, amanti del bello, sportivi e non solo.

Il 21 novembre si celebrano gli Alberi anche a Bastia Umbra, dove sarà piantato un albero di Ginkgo biloba donato alla città da un’azienda locale per diffondere “un messaggio di sensibilizzazione al rispetto per l’ambiente che ci ospita e per vivere insieme una giornata all’insegna dell’impegno civico”.

Festeggiamenti anche a Este, che dedicherà le giornate del 21 e del 23 novembre a una serie di iniziative quali laboratori, letture e spettacoli teatrali a tema.

Le iniziative di Legambiente

Come tutti gli anni non mancherà poi la partecipazione di Legambiente, che porterà il verde nelle città piantando nuovi alberi. Legambiente Scuola e Formazione rinnova alle scuole italiane il proprio invito “a mettere a dimora nuovi alberi, piccole piantine o semi, per inaugurare una serie di azioni che ci accompagneranno per i prossimi mesi e anni in difesa del clima, per la salvaguardia del Pianeta e di chi ci vive”. Il titolo dell’azione che sarà attuata quest’anno in occasione della Festa dell’Albero è “Un albero per il clima”, con l’intento di dare così un contributo all’ambizioso obiettivo di arrivare a piantare 60 milioni di nuovi alberi sul nostro territorio.

Chi contribuisce alla causa può condividere il video o la foto della propria azione sui canai social utilizzando l’hashtag #changeclimatechange avendo cura di identificare l’albero con il nome assegnatogli dalla classe/gruppo che lo ha piantato, la specie cui appartiene, la sua localizzazione e infine la spiegazione del perché è stato piantato.