La sostenibilità è un pilastro del nuovo design. Aumentano i progetti che mettono al centro, oltre alla funzionalità e al pregio estetico, la riduzione dell'impatto ambientale. Dalle energie rinnovabili ai disegni che diminuiscono l'utilizzo di materiale fino al riciclo di acqua piovana e alla ventilazione naturale. Ecco le soluzioni adottate da alcune delle strutture più sostenibili del mondo.



Manitoba Hydro Place, Winnipeg

Questo edificio di Winnipeg, in Canada, assicura un risparmio energetico del 70% rispetto a strutture simili e delle stesse dimensioni. Disegno, materiali ed esposizione sono stati pensati con questo obiettivo: sfruttare il più possibili le fonti di luce e calore naturali per minimizzare l'impiego di energia. Ha vetri tripli, per limitare la dispersione del calore, un giardino sul tetto e utilizza un sistema geotermico per riscaldare o raffreddare l'edificio. Il suo fiore all'occhiello però è l'impianto di ventilazione: non utilizza il ricircolo d'aria tradizionale ma sfrutta il proprio design e i propri impianti per far respirare aria naturale all'interno degli ambienti, indipendentemente dalla temperatura esterna più o meno rigida.

Convention Centre West, Vancouver

Sempre in Canada, a Vancouver, si trova il Convention Centre West. Nel 2010 è stato il primo ad aver ottenuto la certificazione "platino" LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un marchio di qualità”che misura la sostenibilità delle strutture. Sia l'edificio che la gestione quotidiana sono orientati a minimizzare l'impatto sull'ambiente: vieta utensili usa e getta durante gli eventi e punta molto sul riciclo. L'edificio vanta il più grande "tetto abitabile" del Nord America tra gli edifici non industriali, sul quale ospita 400mila piante e 240mila api che riforniscono la cucina del centro convegni con miele fresco.

The Edge, Amsterdam

L'edificio si trova ad Amsterdam ed è la sede olandese di Deloitte. Nel 2015 Bloomberg lo ha definito "l'edificio più smart del mondo" , tanto da descrivere una visita tra i suoi uffici come uno sguardo nel "futuro connesso dell'architettura". Al momento dell'inaugurazione, aveva ottenuto il più alto punteggio di sempre da parte del Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology, uno dei maggiori metodi di certificazione degli edifici sostenibili. Fa un larghissimo uso di pannelli solari, cosa che garantisce un risparmio energetico del 70% rispetto a un edificio tradizionale. Ha un sistema di raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana, spazi dedicati alle biciclette e centraline di ricarica gratuite per auto elettriche.

Bank of America Tower, New York

A New York, il numero 1 di Bryant Park, ospita la sede di Bank of America. Questa struttura è stata la prima ad ottenere la certificazione LEED platino negli Stati Uniti. Un intero grattacielo, con una guglia che arriva a 366 metri (quasi 50 in più del Chrysler Building), rispettando l'ambiente. Ha impianti elettrici intelligenti, sistemi di monitoraggio dell'anidride carbonica e utilizza solo luci Led che modulano la propria intensità in base alla luce naturale. Nella costruzione, è stato ridotto l'uso del cemento per fare spazio al riutilizzo di materiali di scarto. Una parte del fabbisogno energetico è fornito da un impianto interno.

Shanghai Tower, Shanghai

Con i suoi 632 metri e 128 piani, la Shanghai Tower è il secondo grattacielo più alto del mondo. Il progetto non ha guardato solo verso l'alto ma anche alla sostenibilità. La struttura è stata costruita utilizzando solo materiali locali, in parte riciclati. Il design "curvo" ha permesso di ridurre il carico del vento, consentendo così di risparmiare sui materiali di costruzione. Tra le sue caratteristiche c'è la presenza di alcune turbine eoliche, che coprono parte del fabbisogno energetico del grattacielo. Per limitarlo, è stato un doppio strato isolante che mitiga la necessità di aria condizionata.

Micro Emission Sun-Moon Mansion, Dezhou

A Dezhou, in Cina, sorge questo edificio, tra le maggiori strutture solari del globo. Dal punto di vista estetico, è caratterizzato da un tetto a ventaglio: non solo un accorgimento stilistico, ma una scelta funzionale alla maggiore esposizione dei pannelli, che coprono una superficie di ben 5mila metri quadrati. L'energia ricavata alimenta hotel, sale congressi e centri di ricerca presenti nell'edificio. Con un risparmio di 6,6 milioni di kWh e di 8,6 tonnellate di emissioni nocive.

Bullitt Centre, Seattle

Nelle liste degli edifici più green del mondo non può mancare il Bullitt Centre di Seattle è stato il primo edificio a ottenere la certificazione del Living Building Challenge, il bollino di qualità con gli standard più elevati al mondo. È stato concepito con l'obiettivo di diventare l'edificio più sostenibile del mondo, tanto da essere stato inaugurato nella Giornata della Terra, il 22 aprile 2013. Rispetto a un edificio tradizionale paragonabile, è più efficiente dell'83%. Merito dei pannelli fotovoltaici che coprono il 60% del suo fabbisogno. Ma non solo: una gigantesca cisterna raccoglie l'acqua piovana che viene poi riutilizzata nell'edificio. Il legno utilizzato nella struttura proviene solo da foreste coltivate in modo sostenibile.

Apple Park, Cupertino

Il quartier generale di Apple, una sorta di "ciambella hi-tech" atterrata nell'enorme campus di Cupertino, è diventata uno delle sedi più green del globo. Lo scorso aprile, l'azienda californiana ha annunciato di essere arrivata al traguardo del 100% rinnovabile: tutta la struttura è alimenta da energia pulita. Per tre quarti, nelle ore diurne l'energia arriva da pannelli solari. Il sistema di ventilazione è studiato per far sì che uffici, ristoranti, teatro e centro benessere godano sempre di aria naturale. L'edificio è immerso in aree verdi, nelle quali sono stati piantati 7mila alberi.