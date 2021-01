Sky Zero Hero: il progetto Piedibus

L'impegno di Sky nei confronti dell'ambiente prosegue anche nel 2021 e continua anche l'appuntamento del mercoledì con gli Sky Zero Hero, colleghi coinvolti in progetti di sostenibilità ambientale che ci racconteranno in un video l'impegno messo in atto per ridurre la propria impronta ecologica

La collega Emanuela ci racconta l'esperienza di volontaria per il progetto di mobilità sostenibile della sua città. Scopri di più… (GUARDA IL VIDEO)

L'impegno di Sky Zero nei confronti dell'ambiente prosegue anche nel 2021 e continua anche l'appuntamento del mercoledì con gli Sky Zero Hero, colleghi coinvolti in progetti di sostenibilità ambientale che ci racconteranno in un video l'impegno messo in atto per ridurre la propria impronta ecologica.

La green ambassador di oggi è Emanuela Gottardi, impegnata come volontaria per ilprogetto Piedibus, uno “scuolabus" a piedi che promuove la mobilità dolce nel tragitto casa-scuola.

L'idea di portare l'iniziativa nel suo paese, Marnate (VA), è nata circa 5 anni fa da un gruppo di genitori particolarmente sensibili alle tematiche ambientali, che hanno proposto all'Amministrazione comunale l'attivazione del servizio. Da allora, gli studenti della zona si recano a scuola accompagnati da un gruppo di genitori-volontari in modo sicuro, ecologico e salutare.

I benefici ambientali del Piedibus sono misurati attraverso un'app, che permette di calcolare i kg di CO2 risparmiati. Dal 2015 sono stati percorsi 5.070km con un risparmio di ben 810 kg di CO2!

Nato negli anni 90 in Danimarca, il progetto è arrivato per la prima volta in Italia nel 2001, nel quartiere bergamasco di Monterosso. Ad oggi sono migliaia le scuole sul territorio nazionale che hanno aderito all'iniziativa.​