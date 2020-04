Una famiglia che si sveglia e fa colazione come se niente fosse ma, nel mentre, la loro casa va in fiamme. Riprende questa scena il video della nuova campagna di sensibilizzazione realizzato da Fridays for Future con la collaborazione di Greta Thunberg in occasione dell’Earth Day del 22 aprile. Il filmato si ispira a una celebre dichiarazione dell’attivista climatica svedese che lo scorso anno, parlando al pubblico World Economic Forum, ha invitato tutti i presenti ad "agire come se la nostra casa fosse in fiamme. Perché lo è".

Il cambiamento climatico è ancora un grave problema

Mentre il mondo combatte il coronavirus, spiegano i promotori in occasione della giornata della Terra 2020, viene lanciata una campagna per ricordare alle persone che sono bloccate in casa che il cambiamento climatico continua ad essere un grave problema. In tutto il mondo, infatti, i livelli di inquinamento sono diminuiti in modo significativo, dai cieli azzurri di Nuova Delhi, in India, alle acque di nuovo limpide dei canali di Venezia in Italia, ma si tratta di un miglioramento non ancora sufficiente.

Gli effetti del cambiamento sono già in atto

Joe Hobbs, organizzatore di Fridays For Future Stati Uniti, in una nota ha dichiarato: "Riteniamo che sia ora che le persone si rendano conto che gli effetti del cambiamento climatico non arriveranno presto, sono già in atto". E ha aggiunto: "Speriamo che guardando questo video le persone si rendano conto che devono agire subito, invece di continuare a rimandare". Intanto si terrà un Fridays For Future 'online' con un livestream sui cambiamenti climatici, al quale parteciperanno vari paesi di tutto il mondo.