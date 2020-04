Si guardano attorno, la strada è libera, non passano macchine. Perfetto, allora si può attraversare l’incrocio. Ecco che per le strade di Cape Town, in Sud Africa, girano indisturbati i pinguini. Sì, i pinguini. Le immagini rilanciate dalla piattaforma Storyful mostrano una colonia di pinguini che cammina indisturbata per le vie della città in lockdown per il coronavirus. (LO SPECIALE - LE MAPPE)

Colonia di pinguini attraversa la strada

“Per procurarsi il cibo, i pinguini sono costretti a muoversi - dice Mikaela Siler, autrice del video - Cosa perfettamente naturale anche per noi umani se non fossimo in questa situazione”. C’è da dire, aggiunge Mikaela, che in questo periodo il lavoro delle guardie forestali è nettamente più semplice; nessuno circola in auto, quindi non è necessario fermare il traffico per garantire l’incolumità degli animali qualora si trovino per strada.

Contagio in Sud Africa

Il presidente del Sud Africa, Cyril Ramaphosa, ha annunciato che il lockdown iniziato il 26 marzo e inizialmente previsto fino al 16 aprile, è stato esteso per altre due settimane.