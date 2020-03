La tempesta Jorge sta flagellando in queste ore le coste inglesi ed irlandesi, portando raffiche di vento e forti ondate sulla costa occidentale dell'Irlanda. In questo video amatoriale si vede la schiuma portata dalle onde potenti che hanno colpito le rocce e gli edifici in cima alle scogliere di Eagle Island. I residenti si stanno preparando ai possibili disagi, mentre le alluvioni continuano a non dare tregua a varie parti del Regno Unito, già colpito nei mesi scorsi dalle tempeste Ciara (VEDI LE FOTO) e Dennis.

Allerta rossa

Il servizio meteorologico nazionale per il Regno Unito (Met Office) e quello irlandese (Met Éireann) hanno diramato diversi avvisi di allerta rossa sulle coste per le forti piogge, i venti fino a 70 miglia all'ora e la neve in alcune parti dell'Inghilterra. Jorge nei prossimi giorni dovrebbe portare forti venti e pioggia anche nel nord-ovest della Spagna.