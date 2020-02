Un parco naturale devastato dalle alluvioni causate dalle piogge torrenziali che hanno colpito l’Australia del nord. Parliamo del Litchfield National Park, 100 km a sud-ovest di Darwin. E adesso i Rangers sono impegnati in un duro lavoro per rimetterlo in funzione. Le alluvioni hanno per esempio distrutto il percorso guidato per ammirare le cascate di Wangi, come si vede da questo video del ParksandWildlifeNT diffuso da storyful. Completamente allagata inoltre l’area picnic, dove i coccodrilli hanno trovato ristoro. Incendi e alluvioni in Australia, a rischio i koala e altre specie animali. FOTO