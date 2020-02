Bahamas, incontro ravvicinato tra sub e squalo. VIDEO

Un incontro ravvicinato con un Tiger Shark alle Bahamas. Il fotografo subacqueo Szilard Janko ha registrato il video della subacquea Nikki Brady con uno squalo tigre alle Bahamas, avvenuto lo scorso 4 febbraio. Il video di Storyful mostra lo squalo tigre che si avvicina a Brady, lei che gli accarezza delicatamente il naso per dirigerlo più lontano, ad una distanza di sicurezza. Per i sub è importante stabilire un contatto visivo e rimanere calmi quando uno squalo nuota troppo vicino a loro. "Gli squali tigre possono diventare curiosi, ma non sono disposti a mangiare le persone, come i film e i media li hanno spesso mostrati", ha detto l'operatore Janko. "Detto questo, un approccio simile è gisuto che sia tentato da subacquei professionisti con lunga esperienza".

Una razza pericolosa

Lo squalo tigre è una specie del genere Galeocerdo. È un grande predatore, in grado di raggiungere una lunghezza superiore a cinque metri. Le popolazioni si trovano in molte acque tropicali e temperate, in particolare intorno alle isole del Pacifico centrale. Il suo nome deriva dalle strisce scure lungo il suo corpo, che ricordano il modello di una tigre, ma svaniscono quando lo squalodiventa adulto. È secondo solo allo squalo bianco negli attacchi fatali registrati sull'uomo.