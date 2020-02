Mezzo milione di oche delle nevi scendono sul lago Missouri. VIDEO

Mezzo milione di oche delle nevi in migrazione scendono sul lago Missouri. Il video, realizzato dallo US Fish and Wildlife Service, è stato girato dal Loess Bluffs National Wildlife Refuge, che si trova in un punto di incontro per centinaia di migliaia di uccelli che percorrono una "rotta" che va dal Canada al Messico durante la stagione migratoria. Texas, migliaia di uccelli su un centro-commerciale. VIDEO