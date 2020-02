Solidarietà tra animali. Si potrebbe riassumere così il rapporto tra un coyote e un tasso della California, che hanno deciso di percorrere assieme un canale sotterraneo. Lo mostra il video diffuso dall'associazione Peninsula Open Space Trust (Post), poi ripreso da Storyful. Nel filmato si vede il coyote che, durante la notte, aspetta il mustelide all'ingresso di un tunnel vicino alla città americana di Gilroy, a ridosso delle montagne di Santa Cruz. Come hanno dimostrato studi scientifici, le due specie sono note per cacciare in compagnia: le prede sono le stesse, come gli scoiattoli.

Un'interazione inedita

L'associazione Post si occupa di sviluppare aree dove possano coesistere la presenza umana e il rispetto di fauna e flora. Come sottolineato sul loro sito, non capita spesso di registrare un'interazione di questo tipo tra i due animali. "È la prima documentazione video, almeno a quanto sappiamo, dove coyote e tasso usano una struttura creata dall'uomo per viaggiare assieme in sicurezza", scrive Post su Facebook.

Obiettivo: sicurezza degli animali

L'incontro è stato registrato da una delle cinquanta telecamere, controllate da remoto, che vengono usate dall'associazione per studiare il comportamento animale. L'obiettivo è aiutare gli animali ad attraversare in modo sicuro strade e incroci, costruendo eventualmente tunnel sotterranei. Del resto, la zona di Gilroy ha una ricca popolazione Oltre al coyote e il tasso, nel filmato si vedono anche procioni, molfette e un cervo (MICHIGAN, ALLA CORSA DEL PAESE SPUNTANO I CERVI).