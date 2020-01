Il fungo più antico del mondo? E' stato trovato in una roccia in Congo

Il più antico fungo del mondo risale a circa 810 milioni di anni fa ed è stato ritrovato nella Repubblica Democratica del Congo, conservato in una roccia nei pressi della città di Mbuji-Mayi. La scoperta proviene da una ricerca dell'Università di Bruxelles ed è stata pubblicata sulla rivista Science Advances.

La foto pubblicata nello studio della rivista Science Advances

La scoperta

"I funghi hanno svolto un ruolo chiave nella storia della vita sul nostro pianeta, aiutando a creare un terreno primordiale che avrebbe poi permesso alle piante di approdare sulla terraferma", spiega il geologo autore dello studio Steeve Bonneville, docente e ricercatore presso l'Università di Bruxelles. "Questa è una grande scoperta che ci spinge a riconsiderare le nostre conoscenze sull'evoluzione degli organismi sulla Terra", aggiunge. - I resti fossilizzati del micelio fungino sono stati trovati in alcune rocce, risalenti a circa 715-810 milioni di anni fa, esposte al Museo africano di Tervuren, in Belgio e originarie di un'area di transizione tra acqua e terra.

"Questo fatto ci porta a credere che tali funghi siano stati decisivi per la colonizzazione della superficie terrestre avvenuta circa 500 milioni di anni fa", prosegue la ricercatrice. "L'origine dei funghi è stata fonte di interrogativi per secoli, e per la loro delicata natura è sempre stato molto difficile trovare dei fossili in buono stato di conservazione e distinguerli da altri microrganismi", aggiunge. Il team di Bonneville ha analizzato il fossile grazie a dispositivi di scansione all'avanguardia che hanno permesso di identificarne la composizione molecolare, rilevando tracce di chitina, un composto molto resistente che si trova nelle pareti cellulari dei funghi. "Solo attraverso analisi chimiche e micro-spettroscopiche correlate tra loro potremmo dimostrare che le strutture trovate nella roccia sono in realtà resti fungini di circa 800 milioni di anni", aggiunge Liane Benning, geoscienziata dell'Università di Bruxelles.