"Il cambiamento climatico è una minaccia per la stabilità" è una delle frasi più forti che Christine Lagarde ha usato al termine del Consiglio direttivo della Bce. La presidente ha voluto ribadire la centralità del tema del clima come parte essenziale delle decisioni di politica monetaria che verranno prese nei prossimi anni dai vari stati dell'Unione Europea.

"Non provare significa fallire" ha detto la Lagarde

"Sono felice che il tema dell'ambiente trovi il suo spazio nella revisione sulla strategia che effettueremo. So che avremo un dibattito, anzi un dibattito c'è già. Si dice che minerebbe il mandato a perseguire la stabilità dei prezzi, che metterebbe in discussione la legittimità della banca centrale. Sono consapevole di questo - ha proseguito - ma sono anche consapevole del pericolo di non fare nulla. Non provare è già fallire in una determinazione che ora è anche della Commissione europea e che sta entrando nel settore privato", ha concluso la Lagarde.