Vienna, sul Danubio avvistata striscia di petrolio lunga 30 chilometri

Allarme inquinamento a Vienna dove sul Danubio è stata avvistata una striscia di petrolio lunga 30 chilometri nel tratto che va da Korneuburg a Schwechat da nord a sud della città. Per facilitare i lavori di messa in sicurezza in mattinata il tratto del Danubio è stato chiuso alla navigazione. Dopo i controlli è cessato l'allarme per il rifornimento dell'acqua potabile dai pozzi nei pressi del fiume. La polizia austriaca ha fatto sapere che al momento le cause dell'inquinamento sono ancora sconosciute.