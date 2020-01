La sfilata dei pinguini al festival del ghiaccio in Cina. VIDEO

In questi giorni ad Harbin, capoluogo della provincia di Heilongjiang, la più a nord della Cina, la temperatura oscilla tra i -6 e i -8 gradi. Per i pinguini del Polo Sud è il clima ideale: ecco perchè li si vede in queste immagini sfilare arzilli, per la gioia dei bambini, nel corso dell'Ice Festival, la festa del Ghiaccio che si tiene ogni anno in questa regione e che è famosa nel mondo soprattutto per le suggestive sculture di ghiaccio che vengono realizzate. Ohio, bolle di sapone per i pinguini dello zoo di Toledo. VIDEO