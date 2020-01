Clima Italia, si chiude il decennio più caldo di sempre

Il 2019 ha chiuso il decennio più caldo mai registrato in Italia. A confermarlo sono i dati della Banca di climatologia storica dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr di Bologna. Con il secondo dicembre più caldo dal 1800 ad oggi, il 2019 ha chiuso con un'anomalia di +0,96 gradi sopra la media, risultando il quarto anno più caldo per il nostro Paese dopo il 2014, 2015 e 2018. Si chiude dunque in Italia (ma analogie si trovano in tutti i paesi europei) il decennio più rovente di sempre. Clima, come è cambiata la temperatura in Italia dal 1971 a oggi