William e Kate, i duchi di Cambridge, iniziano il nuovo anno e il nuovo decennio all'insegna dell'impegno per la difesa della Terra. La coppia reale (LE VOCI DI CRISI - TUTTE LE FOTO DI KATE - TUTTI I MEMBRI DELLA ROYAL FAMILY) ha lanciato un nuovo premio che punta a "dissipare l'attuale pessimismo che circonda l'ambiente". Si tratta dell'Earthshot Prize, onorificenza che verrà conferita a singoli individui, gruppi o organizzazioni che, a livello globale, proporranno soluzioni positive per affrontare i più urgenti problemi in campo ambientale, dall'inquinamento degli oceani, alle fonti di energia alternativa fino alla biodiversità (IL FALLIMENTO DELLA COP25 - COSA È IL GREEN NEW DEAL).

Lancio previsto nel 2020

Un premio per “visionari” del clima, secondo le intenzioni dei duchi, che promettono "un decennio di azione per riparare la Terra”. Per annunciare l'iniziativa è stato realizzato un video con la voce narrante del noto naturalista inglese Sir David Attenborough pensato per i social media, mentre il lancio ufficiale avverrà nel corso del 2020 (IL 40% DELLE PIANTE A RISCHIO ESTINZIONE).

Cosa è l’Earthshot Prize

L'Earthshot Prize, che prevede un premio in denaro, verrà assegnato a cinque vincitori ogni anno fra il 2021 e il 2030, secondo quanto riportano i media britannici. Il principe William lavorava al progetto da un anno. "La Terra è in un momento critico", ha spiegato, "siamo davanti a una scelta netta: o continuiamo a essere come siamo e a danneggiare il Pianeta in modo irreparabile, o ci ricordiamo del nostro potere unico di esseri umani e della nostra abilità a guidare, innovare e risolvere i problemi" (IL PERICOLO DELLO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI).