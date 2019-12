Un arrivo decisamente 'peloso' al Busch Gardens Tampa, il parco divertimenti a tema africano in Florida. Nella zona dedicata ai felini, fanno il loro debutto due nuovi cuccioli di ghepardo. Come mostra il video diffuso da Storyful, i fratellini si divertono lottando e morsicandosi tra loro. E non hanno nemmeno paura delle telecamere dei responsabili del parco, alle quali concedono grandi sorrisi da vere star. I due non hanno ancora un nome, ma già sono diventati l'attrazione preferita del pubblico.

