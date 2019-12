Ocean Plastic Innovation Challenge: vincono Cile, Francia e Germania

La Challenghe aveva come tema la ricerca globale di soluzioni innovative volte ad affrontare il problema legato all’utilizzo della plastica usa e getta nel mondo. I vincitori e i secondi classificati per ciascuna delle tre categorie sono stati selezionati da un gruppo di quasi 300 team provenienti da tutto il mondo e condivideranno il premio per finanziare parte dei loro progetti volti a ridurre la quantità di plastica monouso negli oceani.

I team vincitori

Per la categoria “economia circolare” ha vinto Algramo (Cile) che sta sviluppando una tecnologia per la distribuzione/packaging che consentirà ai principali brand di largo consumo di vendere i loro prodotti utilizzando un packaging riciclabile e conveniente, con costi più bassi possibile. Algramo sta sperimentando il progetto pilota con Unilever Cile. Qwarzo (Francia) ha vinto per la categoria “progettazione, sta sviluppando una tecnologia innovativa, che produce un materiale biodegradabile, compostabile e riciclabile al 100% che potrà essere utilizzato per sostituire completamente e a costi ridotti la plastica monouso utilizzata per molti prodotti quali, cucchiaini da caffè, stoviglie, cannucce etc. La Germania con #Perpetualplastic vince per il segmento “visualizzazione dati”, produce sculture utilizzando flip-flop di plastica portate dalla corrente sulle spiagge di Bali. Queste sculture rappresentano i percorsi e i destini di tutta la plastica prodotta.

L’impegno di Sky e National Geographic

Oltre al premio per i primi e i secondi classificati, Sky Ocean Ventures si è offerta di impegnarsi con Algramo e Eco Flexy per arrivare ad un investimento aggregato di 1 milione di dollari per supportare l'ulteriore sviluppo delle loro idee. Le aziende avranno un supporto commerciale e strategico per costruire le loro attività come parte dell'esclusivo fondo di investimento a impatto Sky Ocean Ventures. La Ocean Plastic Innovation Challenge è una parte importante dell'iniziativa "Pianeta o Plastica?" di National Geographic: uno sforzo globale per ridurre in modo significativo la quantità di plastica monouso che raggiunge l'oceano aumentando la consapevolezza, elevando la scienza e l'istruzione, promuovendo l'innovazione e stimolando l’azione.