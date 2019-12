Il grande Boo contro il piccolo Barnie. Non sembra proprio un duello alla pari quello andato in scena al parco naturale di Warrumbungle, in Australia, tra un canguro rosso di oltre due metri e un canguro grigio orientale, poco più della metà per altezza e peso. Più che una "scazzotatta" vera e propria, il duello però sembra un gioco amichevole, un allenamento tra amici. In effetti Boo, il gigante ,sembra più parare i colpi di Barnie, reagendo solo lo stretto necessario, tanto per farlo scaldare un po’. Strage di canguri in Australia: 2 milioni uccisi ogni anno