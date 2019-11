"In questo breve video, un esemplare di essere umano è intento a gettare un rifiuto per terra. Non affezionatevi troppo però, perché gli essere umani sono una specie destinata a estinguersi molto velocemente, per di più per proprie colpe": parole dure, quelle scritte sul suo account Instagram dal campione Claudio Marchisio, ad accompagnare un video da lui girato alla stazione Termini di Roma in cui si vede una persona che, di sfuggita, con noncuranza, getta una carta a terra, in un cumulo di rifiuti, accanto a dei cestini già stracolmi.

L'appello del calciatore

Il post di Marchisio si conclude con un "ps" che è un appello: "Capisco i cestini pieni, ma la prossima volta mettilo in tasca e cerca un cestino vuoto più avanti. Il cambiamento deve partire da noi!"