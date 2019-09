Altro che bambini: nel giardino dietro la casa dell'americana Michelle Baber giocano gli orsi. Come mostra il video diffuso da Storyful, ad Asheville (Carolina del Nord) due cuccioli dal manto nero tentano di saltare sull'amaca per dondolarsi. Peccato che, come sulla zattera di Titanic, c'è posto solo per uno. E così, come bimbi dispettosi, sembrano quasi litigare: il risultato è che entrambi non riescono a dondolarsi e cadono a ripetizione.

Come animali domestici

Non è la prima volta che capita: la proprietaria di casa ha fatto sapere di aver filmato altri orsi che amavano dondolarsi sull'amaca del suo giardino. La donna non ha comunque paura: nei boschi della Carolina del Nord non è raro incontrare questi animali, che hanno ormai imparato a conoscere l'uomo. Un sito locale spiega infatti che le "interazioni con gli orsi stanno crescendo" e che "raramente attaccano gli uomini".