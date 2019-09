La piattaforma di affitti temporanei Airbnb cerca cinque persone per raccogliere informazioni sulla presenza di microplastiche nel continente più isolato della Terra. Si uniranno alla scienziata Kirstie Jones-Williams che sta studiando l'impatto delle microplastiche sullo zooplancton marino polare in Antartide all'Università di Exeter, nel Regno Unito.

La spedizione in Antartide

La missione si chiama "Antarctic Sabbatical" e avrà luogo nel mese di dicembre. La squadra dovrà raccogliere campioni di neve e studiare il grado di penetrazoine delle microplastiche nel continente. Prima di raggiungere l'estremo sud del pianeta i volontari sosterranno due settimane di training, sia fisico che psicologico, in Cile. Raggiungeranno l'Union Glacier Camp, in Antartide e per dieci giorni di lavoro ed esplorazione raccogliernno informazioni sulla presenza di microplastiche nel continente più isolato della Terra. Il team farà poi ritorno in Cile per trascorrere alcuni giorni a elaborare quanto appreso, così da poter mostrare l'impatto che gli uomini hanno avuto sull remota regione. L'Antartide è il continente più inospitale della Terra: la temperatura media si aggira intorno ai -40 gradi e i venti possono facilmente superare i 200 chilometri orari.