La biologa Imogene Cancellare è rimasta sconvolta quando ha visto un gruppo di 'pecore blu' salire e scendere una parete di roccia praticamente verticale. Come mostra il video diffuso da Storyful, la mandria di blue sheep o barhal – questo il nome della capra tipica dell'Himalaya e dell'altopiano tibetano – si muove agilmente sulla superficie, forse per sfuggire ai predatori. In quella zona - conosciuta come Valle dei gatti, nella provincia cinese del Qinghai – abitano infatti i temibili leopardi delle nevi. Non solo: il territorio è ad accesso riservato, perché le autorità vogliono proteggerne la fauna.

Il video di Cancellare è stato molto condiviso sui social e in rete, scatenando diverse reazioni. Alcuni utenti, pur non dubitando della veridicità delle immagini, ritengono che la parete non sia a strapiombo, ma risulti tale per un'illusione ottica. La biologa ha però ribadito a Storyful di aver girato il filmato con un cellulare, in verticale, con una leggera inclinazione.