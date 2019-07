L’Etiopia pianta oltre 350 milioni di alberi in 12 ore contro la deforestazione, i cambiamenti climatici e le siccità ricorrenti. L’imponente iniziativa, chiamata “Green legacy” e lanciata dal primo ministro etiope Abiy Ahmed, ha riguardato tutto il Paese: tutti i cittadini sono stati invitati a piantare alberi, dipendenti pubblici compresi. Alcuni uffici sono stati chiusi per permettere a funzionari e lavoratori di partecipare alle piantumazioni. E al termine delle 12 ore di durata dell’iniziativa, sono state piantati in totale 353 milioni, 633mila e 660 alberi, ha scritto su Twitter il ministro etiope per l'innovazione e la tecnologia, Getahun Mekuria. Un numero che permette all’Etiopia di superare il record stabilito dall’India nel 2017, con 66 milioni di alberi piantati in 12 ore, come riporta la Cnn.

Gli effetti del cambiamento climatico in Etiopia

Lo sforzo del governo etiope mira a dare una spinta decisa alla riforestazione. Secondo Farm Africa, un'organizzazione che lavora alla riforestazione nell’Africa orientale e aiuta gli agricoltori a uscire dalla povertà, ormai meno del 4% del territorio dell'Etiopia è coperto da foreste. Alla fine del 19esimo secolo era il 30%. Il Paese soffre anche degli effetti della crisi climatica: degrado del suolo, erosione del suolo, deforestazione, siccità e inondazioni ricorrenti aggravate dall'agricoltura intensiva. L'80% della popolazione dell'Etiopia, riporta sempre Farm Africa, dipende dall'agricoltura come mezzo di sostentamento, ma il 35% degli etiopi non ha abbastanza cibo per il proprio sostentamento. Nel 2017, l'Etiopia si è unita a oltre 20 altre nazioni africane impegnandosi a ripristinare 100 milioni di ettari di terra nell'ambito dell'Iniziativa per il ripristino del paesaggio forestale africano.