Australia, la piccola volpe volante salvata dal filo spinato. VIDEO

Una piccola volpe volante rimasta intrappolata nel filo spinato di un recinto del Queensland, in Australia, e poi salvata. Le immagini dell'animale, una particolare specie di pipistrello, avvolto in un asciugamano giallo dopo il salvataggio sono state immortalate in un video pubblicato da Storyful. Ad occuparsi di lei ora c’è Denise Wade, che ha allestito un piccolo ricovero per questi animali e l’ha già ribattezzata Miss Ramona.

"Troppi fili spinati in cui spesso restano incastrate"

Le ali di questo esemplare di pipistrello erano rimaste danneggiate ma, come si vede nel video di Storyful, ora sta bene. "Purtroppo, ci sono migliaia di chilometri di recinzioni di filo spinato in tutta l'Australia", ha detto Denise Wade, spiegando che capita spesso che questi animali finiscano per rimanere intrappolati.