Una medusa gigante è stata avvistata nelle acque dell'Oceano Atlantico a largo della Cornovaglia. È stata la biologa marina Lizzie Daly, come riporta il quotidiano Independent, a imbattersi nell'esemplare. La foto è stata pubblicata dall'account Twitter SharkmanDan, mentre il video è stato trasmesso da diversi portali di informazione britannici. Di solito questa specie gravita nell'area in tarda primavera e la loro puntura non è dannosa per l'uomo.

Medusa "a coperchio"

Questa specie di medusa è tra le più grandi presenti nelle acque del Regno Unito. Solitamente appaiono sulle spiagge britanniche nei mesi primaverili più caldi, tra maggio e giugno. Secondo The Wildlife Trusts, in questo periodo dell'anno, se ne possono trovare centinaia. Queste meduse sono in grado di pungere ancora anche dopo la morte, sebbene il contatto non sia particolarmente dannoso per l'uomo.



Le caratteristiche della specie

Le meduse a "coperchio" possono arrivare a raggiungere fino a 90 centimetri di lunghezza e un peso di 35 chilogrammi. Appaiono come enormi campane traslucide a forma di fungo, con un gruppo di otto tentacoli sottostanti. Non dispongono di tentacoli marginali, ma possiedono una frangia viola intorno alla campana, che contiene gli organi di senso.