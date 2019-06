Dall’8 al 16 giugno 2019 Adidas invita i runners di tutto il mondo a partecipare al Run For The Oceans. In occasione della giornata mondiale dedicata degli oceani che si celebra domani, tutti gli sportivi sono chiamati a dare il proprio contributo per combattere l’inquinamento della plastica: per ogni chilometro percorso verrà donato un dollaro al programma Parley Ocean School che si occupa di insegnare alle nuove generazioni l’educazione ambientale. Per partecipare, anche se non si è atleti professionisti, basta iscriversi gratuitamente tramite le app Runtastic o Joyrun e inserire il percorso.

Sensibilizzare sul pericolo della plastica negli oceani tramite lo sport

Il Run for Oceans sfrutta il potere dello sport per sensibilizzare sul pericolo dell’inquinamento degli oceani, e sui modi per combatterlo. Ogni anno, circa otto tonnellate di plastica entra nei mari, l’equivalente di un camion di spazzatura al minuto. Gli scienziati hanno previsto che entro il 2050 i nostri oceani potrebbero contenere più materiale inquinante che pesci.

L'anno scorso quasi un milione di partecipanti

L’anno scorso, al Run For the Oceans hanno partecipato quasi 1 milione di partecipanti, percorrendo 12,4 milioni di chilometri, l'equivalente di una corsa andata e ritorno fino alla luna per 16 volte. Agli eventi è stato raccolto un milione di dollari utilizzato per lo sviluppo del programma educativo Parley Ocean School.

I fondi utilizzati per finanziare programmi contro l'inquinamento

Parley ha intenzione di utilizzare i fondi raccolti per continuare a finanziare i programmi di running contro l'inquinamento e sviluppare una piattaforma digitale formata da giovani attivisti per raggiungere un pubblico ancora più ampio. Sarà possibile registrarsi alla piattaforma a partire dal World Oceans Day dell'8 giugno 2019. I giovani avranno accesso a programmi di mentorship, al supporto e agli strumenti necessari per creare un vero cambiamento.