Entro il 2050 la Germania sarà un Paese a impatto zero. Lo dice la cancelliera Angela Merkel parlando al ‘’Dialogo internazionale sul clima di Petersberg’’ di Berlino, la riunione di 35 Paesi per fare il punto sull’accordo di Parigi. "Non dobbiamo discutere se possiamo raggiungere questo obiettivo, ma come", dice la cancelliera in un discorso molto pragmatico in cui ha lanciato diverse frecciate ai presidenti Usa e brasiliano, Trump e Bolsonaro.

Una risposta ragionevole per compensare gas serra

Per Angela Merkel "il tema non è dire che non vengano più emessi gas serra, ma che si devono bilanciare le emissioni con interventi utili e con il rimboschimento’’. Se il governo tedesco troverà una "risposta ragionevole" a questo obiettivo, ha aggiunto Merkel, la Germania potrebbe assumere l'iniziativa di puntare a rendere l'UE neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

Germania "carbon free" entro il 2038

Merkel è tornata sull'obiettivo di rendere il Paese carbon-free entro il 2038, spiegando che il governo "deve promuovere l'accettazione sociale di questo cambiamento". Per questo ricorda le misure per le regioni carbonifere più colpite, con "interventi per miliardi’’. La cancelliera ha ricordato che l'accordo sull'uscita dal carbone è stato raggiunto dal comitato composto da rappresentanti di aziende, sindacati e organizzazioni ambientaliste che hanno lavorato ad un progetto per un'uscita graduale entro il 2038.