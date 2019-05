Università di Canberra, biblioteca evacuata per la puzza del frutto durian

Un pezzo di frutta maleodorante ha causato l’evacuazione degli studenti dalla biblioteca dell’Università di Canberra in Australia. Per risolvere la situazione, come racconta il The Guardian, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato e rimosso un avanzo di durian, lasciato vicino ad un condotto d’aria. Si tratta di un alimento poco noto in Europa ma che nel sudest asiatico è definito “il re della frutta”. Noto per la sua dimensione, per le sue spine ma soprattutto per la sua puzza.

“Qualcuno ha lasciato un frutto durian nei nostri cestini”

In un post su Facebook, dopo aver ripristinato una condizione accettabile e vivibile della biblioteca, l’Università di Canberra ha pubblicato: “Siamo aperti. L’edificio è salvo dal persistente cattivo odore. Qualcuno ha lasciato un frutto durian in uno dei nostri cestini”.

Un altro caso di evacuazione in un campus a Melbourne

Non è un caso isolato. Lo scorso aprile, 600 persone tra staff e studenti sono stati evacuati da circa 40 vigili del fuoco e squadre speciali nel RMTI campus a Melbourne a causa della puzza di durian.