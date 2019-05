Traffico illecito di cuccioli di foca maculata, 37 esemplari liberati in Cina

In Cina, 37 cuccioli di foca maculata sono stati rimessi in libertà dopo essere stati oggetto di bracconaggio. La polizia aveva trovato 100 di questi esemplari malnutriti in una fattoria nella cittadina di Dalian lo scorso 11 febbraio: 39 cuccioli sono morti mentre gli altri 61 sono stati mandati in alcuni istituti marini per essere curati. In seguito ai trattamenti sanitari, le foche sopravvissute sono state liberate nelle acque della città cinese con dei dispositivi GPS per essere monitorate dai ricercatori. Gli ultimi 37 esemplari sono stati rilasciati il 10 maggio 2019.

Otto persone arrestate, rischiano fino a 10 anni di carcere

Come racconta la Bbc, otto persone sospette sono state arrestate. Negli ultimi anni si sono verificati molti casi di sfruttamento illegale di questi animali. Tang Zailin, capo dell’associazione di volontari per la protezione dell’ambiente di Dalian, ha affermato che numerose foche muoiono affogate o vengono addestrate per spettacoli oppure sono messe negli acquari nei ristoranti per attirare i clienti. Questi animali sono specie protette in Cina e per il sequestro si rischia fino a 10 anni di carcere.