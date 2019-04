Un selfie di una guardia anti-bracconaggio con due gorilla del Virunga National Park, nella Repubblica democratica del Congo, ha fatto il giro del mondo. I due primati, di nome Ndakazi e Ndeze, appaiono molto a loro agio davanti all’obiettivo e sembrano mettersi in posa dietro di lui, in piedi su due zampe con lo sguardo dritto verso lo smartphone. Lo scatto è stato realizzato al centro Senkwekwe del parco dal ranger Mathieu Shamavu. Le unità di guardie anti-bracconaggio in cui milita hanno condiviso la foto con la frase "Un altro giorno in ufficio". La madre dei due gorilla è stata uccisa dai bracconieri nel 2007, ha dichiarato alla Bbc il co-direttore del parco, Innocent Mburanumwe, quando le piccole avevano due e quattro mesi. "Oggi i due gorilla considerano i ranger come i loro genitori", spiega, "e hanno imparato a imitare chi si è preso cura di loro".

I gorilla non hanno problemi a stare in posizione eretta



È stato l’account ufficiale del parco a confermare la veridicità della foto: il fatto che i due gorilla siano in piedi non deve stupire – si legge nel post su Facebook - "la maggior parte dei primati non ha problemi a camminare in posizione eretta per piccoli periodi di tempo". Queste femmine di gorilla, spiega ancora il profilo del parco, sono molto sfrontate e questo è uno scatto che rispecchia alla perfezione le loro personalità. Il parco ha invitato a condividere anche il suo post sulla Giornata mondiale della Terra e a partecipare alla raccolta fondi per raggiungere quota 50mila dollari da destinare alle attività di conservazione del patrimonio naturale.