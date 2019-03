Giornate Fai di primavera 2019: i luoghi da non perdere in Toscana

Porte aperte in tanti palazzi, luoghi del cuore, percorsi e sentieri durante le Giornate Fai di primavera 2019, che si terranno tra il 23 e il 24 marzo. Tra i 1100 siti sparsi in 430 località italiane, sono 34 gli appuntamenti che coinvolgeranno la Toscana e i suoi abitanti. Seguendo il fil rouge della ventisettesima edizione – la bellezza come ponte tra le diverse culture – a Firenze sarà possibile visitare numerosi siti, tra cui il Cenacolo di Andrea del Sarto, la Chiesa di San Michele a San Salvi, il Complesso di San Firenze e lo Stadio Comunale Artemio Franchi. Uscendo dalle strade più battute, ecco le mete da non perdere nelle Giornate Fai di primavera 2019.

Gli eventi da non perdere

A Sansepolcro (Arezzo) ci sarà la rievocazione storica presso il Museo della Resistenza e le Logge del Comune a cura della Compagnia Teatro popolare di Sansepolcro, per raccontare il momento dell'abbattimento della Torre di Berta attraverso letture di documenti dell'epoca e memorie di privati cittadini. Tre mete segnalate in provincia di Grosseto, tra cui il Cantiere Navale dell'Argentario CNA. A Livorno sarà accessibile ai visitatori il Cisternone del Poccianti. Sabato 23 alle ore 15, presso il Teatrino di Vetriano a Pescaglia, in provincia di Lucca, si terrà "John Lennon, punto e a capo", spettacolo che mira a promuovere "Imagine" come inno del mondo. Tre siti aperti anche in provincia di Massa: a Pontremoli, apertura straordinaria dell'Oratorio Nostra Donna. A Pisa sarà possibile visitare la villa del Gombo nel Parco di San Rossore e le Cappelle del convento di San Girolamo. A Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, sarà permesso l'accesso al pubblico all'Accademia d'Arte, con una visita guidata dal titolo "Anteprima di una rinascita". Tre appuntamenti anche in provincia di Prato, tra cui l'esposizione presso l'Art Hotel Museo con la mostra di ritratti fotografici intitolata "Piani d'Autore". Tre aperture straordinarie in provincia di Siena, tra cui quella di Villa La Rondinella a Buonconvento.